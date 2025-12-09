Durante la última edición de “La Noche Habla”, Tilsa Lozano decidió revelar que Jackson Mora le debe una fuerte cantidad de dineros a varios miembros de su familia.

Esto inició cuando los conductores de dicho programa recordaron que la exmodelo aseguró que la estafaron reiteradas ocasiones y Ric La Torre le consultó si Mora también lo había hecho.

“ Le debe plata a personas de mi familia que hasta ahorita no les paga. Los vienen pelotudeando hace meses de meses de meses de meses, no es a una persona ”, sostuvo Lozano.

También comentó que Jackson tiene una deuda con su primo, a quien aún no termina de pagarle por un reciente evento que realizaron en Argentina.

Además, Tilsa expresó que su exesposo aún tiene un compromiso legal con ella para terminar a pagar una camioneta: “ Supuestamente, habían dado una inicial y al final nunca se dio porque vendieron mi carro para dar una inicial, nunca se dio la inicial y notarialmente tiene un compromiso de pagar las cuotas de esa camioneta, no las está pagando” .

En esa misma línea, la presentadora dijo que tuvo que pagar las mensualidades del auto para que no se lo embarguen.