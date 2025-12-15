Tilsa Lozano reveló en la segunda parte de ‘El valor de la verdad’ que su exesposo, Jackson Mora le negó en múltiples ocasiones sus relaciones sentimentales con otras mujeres, incluyendo a Olinda Castañeda y a la reportera Laura Fernández. Las confesiones de la exmodelo, emitidas este domingo por Panamericana Televisión, expusieron un patrón de mentiras que habrían marcado su relación con el boxeador.​

Durante la entrevista conducida por Beto Ortiz, la exmodelo al polígrafo sobre si su exesposo le ocultó información sobre sus vínculos románticos previos y paralelos a su relación.​​

Negó romance con Olinda Castañeda pese a evidencias

La expresentadora de televisión, confirmó que Jackson Mora le negó su relación con Olinda Castañeda durante los ocho meses en que se estaban conociendo. La situación se habría evidenciado durante una cita cuando una desconocida le preguntó directamente al boxeador si era novio de la influencer.

“Cuando estuve conociéndome con Jackson durante ocho meses, él salía con ella (Olinda). Un día, mientras teníamos una cita, una chica se le acercó y le preguntó si era el novio de Olinda Castañeda, y él lo negó. Yo volví a preguntarle y nuevamente lo negó. Pero luego aparecieron en el programa de Magaly Medina mostrando chats”, contó la exvengadora.

Mora ocultó vínculo con reportera de UFC

La conductora también reveló que Jackson Mora le negó conocer a Laura Fernández, una reportera que habría sido enviada por la Ultimate Fighting Championship (UFC) para cubrirlo. Sin embargo, Tilsa sospechó del vínculo cuando los vio juntos y posteriormente aparecieron imágenes de ambos en España y México.

“Apareció ella en noviembre del año pasado. Él me decía que la UFC la había enviado y que no la conocía. Cuando los vi juntos, pensé: ‘Aquí hay algo’. Sin embargo, él lo negó, y luego aparecieron imágenes en las que estaban en España, México. Salieron fotos de ella con Jackson con los lentes que le había regalado a él”, detalló Tilsa.

Confirma relación tóxica

Otro momento tenso de la entrevista fue cuando la modelo reveló episodios de celos extremos por parte de su exesposo. Según su testimonio, Jackson Mora la insultó con términos degradantes por querer asistir a un evento social sin su compañía.

“Era muy celoso. Hubo un evento en Punta Hermosa al que fui con él y con mi papá. Al final discutimos; yo ya estaba cambiada y él me dijo que ya no íbamos a ir a ningún lado. Le respondí: ‘Perdón, yo igual voy a ir’. Él se molestó y me dijo: ‘Solo una p... sale sin su marido a la calle’”, respondió visiblemente afectada.

El matrimonió afecto a su menor hija

La exconejita también confesó que su matrimonio con el boxeador afectó emocionalmente a su hija Valentina. La menor, que solía dormir con su madre desde su nacimiento, tuvo que adaptarse a una nueva dinámica familiar que le resultó difícil de procesar.

“Mi hija, Valentina, dormía conmTigo desde que nació, pero eso terminó cuando me casé con él (Jackson). Por eso tuve que explicarle que ya no podíamos dormir juntas. Eso le chocó, le afectó, y tuvimos que hablarlo con un terapeuta”, explicó la conductora.

¿Qué dijo Jackson Mora tras primera entrevista?

Tras la primera parte del programa emitida el 7 de diciembre, Jackson Mora salió a defenderse de las acusaciones de su exesposa en el podcast ‘Es lo que hay’. El boxeador negó haber sido infiel durante su matrimonio y cuestionó la precisión de algunas fechas mencionadas por Tilsa ante el polígrafo.​

“Yo tengo buena memoria, pues fue en mayo. El polígrafo detecta mentiras no confusiones, ella se ha confundido”, expresó Mora intentando desmentir parte del testimonio de la modelo

El deportista también admitió sentirse afectado por las declaraciones públicas de su expareja, aunque aseguró que no revelará más detalles de su vida personal por respeto a la relación que tuvieron.