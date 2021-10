Tilsa Lozano volvió a usar el color morado en sus pertenencias. El programa ‘Magaly TV: La Firme’ mostró las imágenes del auto de la modelo con detalles de color morado en el interior.

“¿Qué le pasa a Tilsa Lozano? Yo creo que cuando ella no está en los periódicos, cuando no hablan de ella, se desespera. Esta vez llevó su camioneta a tunearla y miren los colores que usó: el tono morado, con el que ella le sacaba pica a la esposa del Loco Vargas, y ahora los ha vuelto a usar en la camioneta, cuando acaban de darle un anillo”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ le pidió a la exvengadora que tenga un poco más de respeto por su nueva relación con Jackson Mora, quien además le pidió la mano hace muy poco.

“Si tú sabes que ese color está vinculado a una etapa amorosa, polémica, que te puso en la mira de todo el mundo y que hizo que todos te consideremos la otra, la amante, pues entonces ahora que Jackson Mora se ha gastado todos sus ahorros para darle un anillito, pues ella viene con que a su carro lo ha tuneado con los colores de la Fiorentina. Me parece una falta de respeto para su novio y su nueva relación”, agregó indignada la conductora.

“Si ella respetara su relación, le tuviera consideración al pobrecito, y no ponerlo en ridículo para que todos hablen sobre eso. Y no me vengas a decir que el morado es tu color preferido”, finalizó diciendo.

