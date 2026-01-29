El trío pop colombiano TIMØ, nominado al Latin GRAMMY, inicia el 2026 con el estreno de “No hay que llorar”, un tema cargado de energía y optimismo que invita a priorizar la autoestima y la libertad emocional luego de una ruptura amorosa.

Con un sonido pop alegre y contagioso, la banda transforma una experiencia emocionalmente compleja en un mensaje claro y liberador: amar a alguien que no sabe amar no merece lágrimas. La canción retrata ese momento de lucidez que llega tras una pérdida, cuando la tristeza da paso a la claridad y se entiende que algunas historias terminan porque así debe ser.

“No hay que llorar” propone soltar, sanar y avanzar, reafirmando que el amor propio siempre debe ocupar el primer lugar. El sencillo conecta con quienes han vivido el desamor, recordando que insistir en lo que ya no funciona solo prolonga el dolor.

Último adelanto antes del nuevo álbum

Este lanzamiento es el último tema de adelanto antes del estreno del segundo álbum de estudio de TIMØ, Canto Pa No Llorar, que estará disponible desde el 13 de febrero.

El sencillo marca el tono del proyecto discográfico, centrado en encontrar libertad después del desamor, aceptar la soledad como parte del crecimiento personal y confiar en que el dolor no es permanente. La canción transmite un mensaje claro: después de la tormenta, siempre deja de llover, y a veces la mejor respuesta no es llorar, sino seguir adelante.

Con este nuevo lanzamiento, TIMØ reafirma su capacidad para conectar desde la honestidad emocional, ofreciendo música que acompaña, levanta y celebra la resiliencia del corazón.

Música y experiencia más allá del escenario

En paralelo al estreno de “No hay que llorar”, TIMØ se une a Libertario Coffee Roasters para una colaboración especial que estará disponible desde el 22 de enero en Colombia (Cartagena, Medellín y Bogotá), México (Ciudad de México) y Costa Rica (San José).

Como parte de esta iniciativa, los fans podrán disfrutar de un iced latte de pistacho con leche de avena, acompañado de un shot de espresso y crumble de almendras. La campaña, que tendrá una duración de tres meses, busca conectar con el público de TIMØ más allá de la música, combinando experiencia gastronómica y emoción.