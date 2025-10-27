Después de visitar más de 15 ciudades en España y presentarse con éxito en el Coca Cola Food Fest de Puebla (México), la banda TIMØ anuncia oficialmente su próximo álbum de estudio: Canto Pa No Llorar, que saldrá el 13 de febrero de 2026 y ya está disponible para pre-guardar en plataformas digitales.

El anuncio llega junto con el estreno del sencillo “Divino Castigo”, una de las canciones más esperadas por sus seguidores, que marca el inicio de una nueva era creativa para el grupo.

“Divino Castigo”: sanar bailando

“‘Divino Castigo’ fue la primera canción que hicimos del nuevo álbum”, cuenta Alejo, integrante de TIMØ. “La compusimos a inicios de 2024 y prácticamente no cambió nada desde entonces. Solo le subimos un poco al tempo y la tonalidad, pero la esencia siempre estuvo ahí”.

El tema, explica, es una mezcla entre melancolía y empoderamiento: habla de un corazón roto que decide seguir adelante, disfrutando de la vida con orgullo y valentía.

Una fusión entre blues y pop latino

La canción nació en una sesión junto al productor colombiano Nabález, conocido por su toque latino. Aunque empezó con un aire bluesero, terminó fusionando blues anglo con matices mexicanos, evocando ritmos similares a “Primera Cita” de Carín León, según comenta Pepa, otro miembro de la banda.

“En una cultura donde todos dicen ‘soy migajero en el amor’, esta canción es lo contrario: es empoderarte, decir ‘me rompiste el corazón, pero aquí sigo, más fuerte’”, añade Alejo, destacando la energía positiva que transmite la letra.

#FreeDivinoCastigo: el movimiento de los fans

Tras ocho meses de espera y una intensa campaña en redes sociales bajo el hashtag #FreeDivinoCastigo, el sencillo finalmente está disponible.El lanzamiento también incluye un lyric video oficial, ya publicado en YouTube.

TIMØ, rumbo a los grandes festivales

El 2026 será un año clave para TIMØ: la banda fue confirmada en los festivales Lollapalooza Argentina y Estéreo Picnic, convirtiéndose en la agrupación colombiana más joven en llegar al escenario de Lollapalooza.

Con estos logros y nueva música en camino, TIMØ consolida su posición como una de las propuestas más prometedoras del pop latino contemporáneo.

“Con ‘Divino Castigo’ reafirmamos nuestro sello: un pop honesto, emocional y humano”, expresa la banda.“Transformamos el dolor en energía, y el adiós en fuerza para seguir adelante”.

Datos clave

Álbum: Canto Pa No Llorar

Lanzamiento: 13 de febrero de 2026

Lanzamiento: 13 de febrero de 2026

Sencillo: "Divino Castigo"

Productor: Nabález

Gira reciente: 15 ciudades en España + Puebla, México

Festivales confirmados: Lollapalooza Argentina 2026, Estéreo Picnic 2026

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se lanza el nuevo álbum de TIMØ?

El 13 de febrero de 2026.

¿Cómo se llama el nuevo sencillo?

“Divino Castigo”, parte del álbum Canto Pa No Llorar.

¿Quién produjo la canción?

El productor colombiano Nabález.

¿En qué festivales participará TIMØ en 2026?

Lollapalooza Argentina y Estéreo Picnic.

¿Qué estilo tiene “Divino Castigo”?

Una fusión entre blues anglo y pop latino con matices mexicanos.