La banda colombiana TIMØ volverá a Lima el próximo 8 de noviembre como parte de su gira “Canto pa no llorar”, en un momento de consolidación internacional dentro del pop latino juvenil.

El concierto se realizará en el Centro de Convenciones Barranco (CCB) y reunirá a los seguidores de la agrupación integrada por Andy, Alejo y Pepa, quienes presentarán en vivo las canciones de su más reciente producción discográfica.

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles a través de Joinnus, con descuentos especiales para clientes Interbank.

“Canto pa no llorar”, el nuevo álbum de TIMØ

Durante el concierto, TIMØ interpretará los temas de “Canto pa no llorar”, álbum que representa una nueva etapa artística para la banda y que ha fortalecido su identidad musical dentro de la escena pop latinoamericana.

Según la agrupación, el disco busca transformar emociones vinculadas a la nostalgia y las experiencias personales en canciones con una propuesta más luminosa y cercana a su generación.

El grupo también repasará algunos de los temas que impulsaron su crecimiento y que los posicionaron como una de las propuestas juveniles más destacadas del pop colombiano.

Ascenso internacional de la banda colombiana

El regreso de TIMØ a Perú coincide con uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística.

Recientemente, la banda participó en eventos internacionales como el Festival Estéreo Picnic y el Festival Lollapalooza Argentina, donde se convirtió en la agrupación colombiana más joven en presentarse.

Con estas participaciones, el grupo continúa ampliando su presencia en escenarios internacionales y consolidando una audiencia juvenil en distintos países de Latinoamérica.

Precios y detalles de las entradas

El concierto de TIMØ se realizará el 8 de noviembre en el CCB de Barranco.

La organización informó que podrán ingresar menores desde los 7 años acompañados de un adulto responsable.

Zona VIP

S/ 216 con 20% de descuento Interbank

S/ 225.25 con 15% de descuento Interbank

S/ 265 precio regular

Zona General

S/ 144 con 20% de descuento Interbank

S/ 131.75 con 15% de descuento Interbank

S/ 155 precio regular