TINI confirmó a Perú como escala en su próximo “Futttura World Tour” para cantar en el Estadio Nacional el próximo 30 de mayo.

Sin duda, la cantautora argentina marcó un antes y un después en la historia de los espectáculos en vivo en esta parte del continente y su gira mundial “Futttura” está hecha a su medida y no solo nos dará cuenta de la talla de la artista de hoy, sino que además va más allá todos los conceptos hasta ahora conocidos.

Nacida en Buenos Aires, Tini Stoessel acaba de lanzar su nuevo single “36 vidas”, inspirado en la cumbia que explora temas como la realización y el reinicio personal con un sonido moderno y vibrante.

“Perú, voy por ustedes, será una celebración y un viaje emocional por las etapas de mi carrera musical y de lo que está por venir, los espero en el Estadio Nacional“, la artista argentina.

La preventa de los boletos para ver a Tini será desde las 11 a.m. este 15 y 16 de enero con tarjetas BBVA que aplica para un 15% de descuento en la plataforma de Joinnus.