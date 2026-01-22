Tito Manrique, compositor, guitarrista, arreglista y productor peruano, pertenece a esa privilegiada casta de músicos respetuosos de la tradición, y que inspirados en sus raíces, forja su propio camino, apostando por un sonido único y auténtico. Manrique, siguiendo ese derrotero, a base de trabajo intenso, talento y atrevimiento, logró lo que siempre quiso, y lo celebra como se debe este 2026. Y es que no se puede pasar por alto cumplir 25 años de una propuesta llamada “Salsa Criolla” ; que fusiona la música tradicional peruana con ese género y otros ritmos afroperuanos.

Por eso, un cuarto de siglo de exitosa trayectoria liderando también su agrupación “Cosa Nuestra”, es el motivo perfecto para que el músico lo celebre con un álbum que se titula “25 años de Salsa Criolla” y un concierto en el Gran Teatro Nacional el próximo 7 de marzo, espectáculo que resumirá su exitoso repertorio.

“Yo siempre tocaba música criolla y afroperuana, pero también en una época he tocado salsa. Digamos que el junte de esas dos pasiones dio origen a la salsa criolla que se inició realmente en el 99, pero que se consolidó en una producción musical años después con el disco que llevó por título Salsa Criolla. A partir de allí hubo una sucesión de álbumes que le dieron vida y concepto a la música y a Cosa Nuestra”, dice Manrique.

¿Hace 25 años, los puristas cómo aceptaron tu propuesta de fusión?

Definitivamente había gente de esa época que consideraban que era demasiado invasivo para el género, decían: esto no tiene mucha ciencia criolla, además se desvirtúa, porque el repertorio no es de los compositores del folclore criollo, no le daban valor. Pero la nueva generación, los más jóvenes que estaban, digamos, abriéndose aún a escuchar nueva onda criolla, comenzaron a abrazar a la propuesta del grupo y eso creo que fue lo que la mantuvo a flote.

Pero musicalmente no desvirtuabas nada, se escuchaba el vals, lo afro, solo los temas no eran originales del género. Correcto, lo que proponíamos tenía como base la música criolla, todo estaba muy bien cimentado porque nosotros somos músicos del género, sonaba a criollo. Los arreglos, inclusive, si bien se acercaban un poco al estilo de la salsa, en las armonías, de repente algunas ideas de montuno, pero había mucha tierra criolla, muchas raíces ahí. Por eso es que se ha mantenido, y gente que en algún momento, le daba un poco la espalda, lo aceptó.

El nuevo trabajo de "Cosa Nuestra" se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y será presentado en una única función el sábado 7 de marzo a las 8:30 p. m. en el Gran Teatro Nacional.

¿En 2026 cómo ves el futuro de la música criolla?

Yo creo que lo criollo y afroperuano, por ser folclor, definitivamente está condenado a vivir para siempre, es imposible que pueda desaparecer, lo que mueren son los estilos, las formas, los conceptos de las épocas, que naturalmente van cambiando. Hay una nueva generación de intérpretes, arreglistas y compositores en la música criolla y afroperuana que la van a mantener viva y la van a continuar.

¿Podría afirmarse que la música afroperuana tiene más proyección que el vals?

En mi experiencia, veo que los músicos nuevos se sienten un poco más atraídos por lo afroperuano. Pero también hay cultores e intérpretes jóvenes que están defendiendo el vals, pero todavía no encuentran el sonido. Y los afroperuanos, los más jóvenes, sí están encontrando un sonido nuevo, yo veo que hay un buen futuro ahí. En lo criollo, siento que todavía falta encontrar lo que encontró Cosa Nuestra, un sonido fresco para el vals criollo.

Para hacer fusión hay que conocer nuestro acervo, eso es indispensable.

Es imposible decir soy criollo, pero solamente conoces nuestra música desde el 2010 en adelante, definitivamente no lo eres. Tienes que conocer la obra de Pinglo, la de Manuel Acosta Ojeda, lo que aportó Mario Cavagnaro, Polo Campos, Chabuca Granda. Es imprescindible escuchar a una Jesús Vásquez, Eloísa Angulo, Rafael Matallana, el legado que nos ha dejado Oscar Avilés. Eso es importante, revisar y conocer nuestro folclore como un tema de investigación, pero también para la identificación.