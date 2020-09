Carlos ’Tomate’ Barraza pidió disculpa a la sociedad por haber cantado en una reunión familiar, pese a que está prohibido por el Gobierno, y aclaró que no se trató de un “privado”.

“ Quiero pedir disculpas a todas las personas que están siendo afectadas durante esta falta muy grave de mi persona hacia la comunidad . Si bien es cierto, antes las reuniones no estaban prohibidas, pero ahora sí lo están. Quiero aclarar que esta reunión fue netamente familiar, hay muchas personas que conocen que tengo familia que vive en San Martín de Porres”, dijo el cantante en ’Tengo algo que decirte’.

Asimismo, el líder de la orquesta ’Los Barraza’ informó que la reunión fue por el cumpleaños de su sobrina y que al ir a su casa a saludarla, ella le pidió que lleve a dos cantantes.

Tomate Barraza se disculpa por cantar en reunión familiar

“Simplemente fue el cumpleaños de una sobrina, no es ningún privado, no se ha sacado nada de dinero, al contrario, simplemente fue una reunión emotiva y sentimental porque mi prima pasó por un momento complicado. Simplemente fui a saludarla y me dijo: tío, puedes traer a dos cantantes y hacemos un poco de karaoke. Éramos 12 invitados, la reunión empezó a las 4:30 de la tarde”, indicó.

‘Tomate’ Barraza también dijo que las personas que estuvieron presentes, y que no llevaban mascarillas, fueron sometidas a pruebas rápidas y moleculares.

“Aquí nadie ha estado obligado para que venga, acá fue un llamado. Nuestros artistas son más de 20 y fuimos 3, no hubo ni siquiera las quejas de los vecinos, de la Policía, ni seguridad cuidando la puerta. Simplemente fue una reunión de familia. Todas las personas que estuvieron en esa fiesta tienen pruebas rápidas y moleculares”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Reportera de ATV casi es atropellada tras violento choque entre bus y auto