El artista dominicano Tommy Alva, una de las nuevas voces del género urbano con mayor proyección internacional, regresó al Perú para presentarse en el festival “I Love Denbow”, realizado en Lima. Su visita marcó un nuevo acercamiento con la audiencia local, que ha recibido con entusiasmo su más reciente éxito, “En tu piel”.

En su primera visita meses atrás, Alva presentó oficialmente la canción en medios peruanos. Hoy, el tema se ha convertido en una de las más solicitadas de la temporada, ampliando su presencia en radios, plataformas y eventos urbanos en la capital.

Un mural en el Callao y un creciente reconocimiento

Durante su estadía, el artista visitó también el conocido mural “Angamos para el mundo”, en el Callao, donde su rostro fue ilustrado como reconocimiento a su expansión musical y su vínculo con la escena urbana latinoamericana.

Sobre su reciente single, Alva explicó que su inspiración surgió de una conexión inmediata con el afrobeat:“La vibra del género, combinada con una letra coloquial, me permitió transmitir emociones reales, especialmente a los jóvenes, pero también a un público amplio y diverso”, señaló.

La historia detrás de “En tu piel”

El tema explora los finales de relación y la desconexión emocional que dejan ciertas despedidas. Su sonido versátil permite que funcione en contextos tan distintos como la playa, una discoteca o reuniones sociales.

“En tu piel” fue producida por Ranz, con quien Alva desarrolló gran química creativa. El videoclip, dirigido por Daniel Bello, se filmó en la playa de Juan Dolio, en República Dominicana, destacando por sus imágenes luminosas y su atmósfera acorde al mensaje de la canción.

Presencia en festivales urbanos

Antes de su presentación en “I Love Denbow”, Tommy Alva ya había sido una de las figuras destacadas del All Music Fest, donde compartió escenario con artistas como Beele y Luar la L.