Tongo: Famosos nacionales e internacionales le dan el último adiós al cantante en redes.

Abelardo Gutiérrez, conocido como Tongo, falleció a los 65 años el viernes 10 de marzo. La triste noticia fue confirmada por los familiares del artista.

Uno de las primeras figuras en reaccionar a la muerte de Tongo fue el youtuber español, Jordi Wild, quien aseguró que el intérprete peruano seguirá haciendo reír en “el otro lado”.

“ Al conocernos tuvimos nuestros más y menos, pero al final nos quedó un gran cariño mutuo, y me apena mucho saber que el gran Tongo ha fallecido hoy (viernes). Un abrazo enorme a la familia y espero que siga cantando y haciendo reír en el otro lado ”, puntualizó en su Twitter.

Al conocernos tuvimos nuestros más y menos, pero al final nos quedó un gran cariño mútuo, y me apena mucho saber que el gran Tongo ha fallecido hoy 😢

Un abrazo enorme a la familia y espero que siga cantando y haciendo reír en el otro lado. pic.twitter.com/xDtPIPZYRB — Jordi Wild (@JordiWild) March 11, 2023

Asimismo, el streamer Andy Merino se conmovió al enterarse de la lamentable noticia cuando estaba en plena transmisión de Twich.

“ P**madre. Vaya noticia, vaya baldazo de agua que me acaban de dar. Yo lo conocía, es demasiado, es como cuando un amigo se te muere. Es una sensación horrible. Estoy en shock, no lo puedo creer ”, expresó.

“Cuando yo lo conocí, él manejaba un carro muy modesto, muy humilde. Yo lo llevaba a comer a Larcomar. Él me decía ‘vamos a comer’ y yo le decía que sí, pensando que pondríamos mitad mitad. Pero siempre estaba la broma de ‘invítame, pues. ¿Qué no me vas a invitar?’, siempre con buena onda. Yo lo hacía con gusto”, expresó.

“Es una mier*** que se haya ido tan pronto, es jodid***, qué fuerte. Es muy fuerte… Qué loco y qué triste, pero más allá de los recuerdos que tengo de él, todos bonitos, hay que reconocer que es uno de los pocos artistas que han podido pasar la barrera de la internacionalización. Se hizo conocido en un país en donde no se habla el mismo idioma, sea por memes, por viralidad, por lo que sea. Superó la barrera del idioma, muy pocos lo logran”, añadió conmovido.

Por otro lado, la periodista Milagros Leiva también reaccionó a la muerte del famoso cantante. “ Triste noticia: Tongo ha muerto. El Perú te va a extrañar, querido Tongo. Descansa en paz ”.

Triste noticia: Tongo ha muerto. El Perú te va a extrañar querido Tongo. Descansa en paz. 🙏🙏 — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) March 11, 2023

También, Juliana Oxenford compartió un corto, pero sentido mensaje de despedida para el artista. “ Qué noticia más triste. Mis condolencias a la familia. Descansa en paz ”, escribió la periodista en su cuenta oficial de Twitter.

Qué noticia más triste. Mis condolencias a su familia. Descansa en paz 🙌🏼 https://t.co/hYWv2l0fnr — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) March 11, 2023

TE PUEDE INTERESAR