Gladys Lupinta reveló que Tongo ya recuperó la conciencia tras estar internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) debido al cáncer que padece.

“Todo esto me da mucha esperanza y alegría. Hasta ahora no me he movido del hospital, desde el viernes”, expresó Gladys Lupinta para El Popular.

Asimismo, explicó que el cantante salió de UCI y fue trasladado a uno de los pabellones del mencionado centro de salud. “Él es un luchador, quiere vivir para mí y para sus hijos”, comentó.

Pide un milagro

Cint G, hija de Tongo, utilizó sus redes sociales para pedir que oren por su padre. “Solo les pido oraciones para mi padre. Amigos, él aún tiene ganas de seguir con nosotros”.

Cint G pide, en sus redes sociales, orar por su padre Tongo

