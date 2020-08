Toño Centella vive un difícil momento tras la pérdida de su madre a causa del coronavirus (COVID-19). Sin embargo, en medio de su dolor también debe afrontar su divorcio con su expareja, Johana Rodríguez, quien -según el cantante- le estaría pidiendo la suma de 20 mil dólares a cambio de sellar su desunión.

En declaraciones al diario Trome, el intérprete de “Amor de Arena” señaló que pensó que la reunión de conciliación con su expareja se cancelaría debido al momento que atraviesa; sin embargo, eso no sucedió. “Ayer tenía una reunión con ella, su abogado y el mío, pero no fui por el momento que vivo. Creí que iba a cancelar la reunión, pero nada”, narró.

Toño contó que envió a un representante a la reunión y que en ese encuentro su expareja habría solicitado una fuerte suma de dinero, ropa y un auto. “Mandé un representante y me contó que asistió resguardada por dos personas y está solicitando que le pague 20 mil dólares, su ropa, el auto rojo y una indemnización, porque asegura que no me fue infiel”, añadió.

Por otro lado, el cantante peruano contó que la muerte de su madre se dio de forma repentina y solo unos días después de haber dado positivo al COVID-19.

“No puedo más, se fue mi mamita. El lunes su prueba rápida dio positivo, el martes presentó una mejoría, pero ayer la chica que la cuidaba me dijo que se agitaba para respirar y la llevaron al hospital para ponerle oxígeno, pero no llegó, se murió en la puerta”, señaló el intérprete peruano.

