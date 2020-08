Luego de dar positivo para coronavirus (COVID-19), el cantante de cumbia, Toño Centella, dio una entrevista para el programa Mujeres al Mando, en el cual detalló cómo está sobrellevando la enfermedad que, lamentablemente, acabó con la vida de su madre hace algunos días.

Según el artista, la operación de la manga gástrica que se realizó el pasado 29 de julio fue un factor determinante para continuar con la batalla que libra contra el nuevo coronavirus.

“El doctor me dice que la operación prácticamente me salvó la vida. (...) Felizmente tengo controlada (la obesidad) y he bajado de peso, casi seis kilos estoy bajando ya”, comentó.

Acerca de otros síntomas propios del COVID-19, el cantante declaró que a diario estos van variando, por lo que espera sanar en los próximos días.

“Bueno, en cuanto a la diabetes, yo estaba en 230, luego me controlaba y estaba en 150, 180. Hoy amanecí con 95, gracias a Dios. La presión que se me sube y se me baja, hoy estoy en 15, pero es algo en lo que no debo estar pensando”, indicó.

Asimismo, Centella reveló que su doctor le ha recomendado quedarse en casa y reposar a fin de no pensar en situaciones negativas que puedan dificultar su tratamiento.

Finalmente, agradeció a una vecina suya que lo ayuda a comprar los alimentos necesarios, puesto que debe cumplir con su periodo de aislamiento social.

“En el primer piso está la señora que trabaja con nosotros. Es una buena persona que nos atiende, que nos deja la comida, me trae las pastillas, me trae mi agua, yo mismo me mido la presión”, puntualizó.

Toño Centella habla sobre el covid

