Siempre unidos, con la humildad como bandera, los Succar regresaron a su tierra pero esta vez con los premios Grammy que recibieron hace algunos meses. Desde Miami, Mimy, Tony y Kenyi, trajeron los respectivos trofeos que lograron en las categorías Mejor Álbum Tropical Latino y Mejor Interpretación de Música Global por el tema “Bemba Colorá”.

“Cuando recibimos los Grammys en la casa fue una emoción increíble. Imagínate, mi primera vez, mi primer proyecto discográfico y ganar un trofeo tan importante. Poder traerles un poquito de esperanza, de alegría, en los momentos tan difíciles que estamos pasando, es muy hermoso”, dice Mimy Succar, muy emocionada.“

“Lo importante es que lo conseguido fue con un producto netamente peruano, grabado en el Gran Teatro Nacional, con músicos peruanos; además fue como un regalo para mi papá que cumplió 100 años. Todo eso se nos juntó, yo digo siempre que: los tiempos de Dios son perfectos”, dice la cantante que ganó su Grammy junto a Gloria Estefan y Sheila E..

Tony Succar, el director del proyecto musical que incluye a su madre y hermano, afirma que un Grammy es importante, pero no define su carrera. “Creo que es importante mantenerse fiel a lo que te ha llevado al éxito, que para nosotros es simplemente hacer cosas de corazón con mucha calidad, excelencia y dentro de los géneros que obviamente sabemos”, afirma el productor.

Succar afirma que se encuentra cocinando nuevos proyectos sin estar pensando en trofeos. “Los premios significan bastante, pero pesa más cuando nosotros vamos a los conciertos, están llenos y la gente está emocionada y conectada con nosotros vibrando con la música y el mensaje que damos. No me concentro mucho en pensar qué voy a hacer para poder ganar más premios, es más importante seguir haciendo la música que queremos, más colaboraciones y sobre todo lograr unir a las personas con la música. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos súper felices”, agrega.

EL MENOR

Kenyi, el menor del grupo, reafirma que siguen trabajando con mucha humildad tras el triunfo en los premios Grammy.

“Estoy súper orgulloso y contento y todo lo recibo con mucha humildad. Por más premios que ganamos, seguimos humildes, porque estamos agradecidos con todo el público. Yo a veces veo ese trofeo y no siento que es real. Yo digo, Dios, ¿por qué me diste esto? No sé si lo merezco, es increíble esto, lo que está pasando en nuestra familia. Y lo más, más bello de todo es que lo hacemos como familia, que estamos juntos, unidos, y damos ese mensaje a todos los peruanos".