Tony Rosado volvió a estar en el centro de la polémica tras pronunciarse sobre Magaly Medina y dejar en claro que no tiene intención de asistir a su programa. El artista afirmó que mantiene firme su posición, a pesar de las críticas en su contra.

En una entrevista con Radio Karibeña, el cantante se refirió a los momentos difíciles que atravesó a raíz de diversas polémicas. No obstante, destacó que el apoyo constante de su público ha sido fundamental para mantenerse vigente en la escena musical.

“ Me han querido hacer daño, pero sigo firme y el público me quiere ”, señaló.

Rosado también rechazó cualquier posibilidad de presentarse en el programa de la ‘Urraca’ y aprovechó para recordar los antiguos enfrentamientos que mantuvo con la conductora.

“ Nunca iría al programa de Magaly Medina, ni que me invite porque nunca voy a ir, ella quiso tumbarme, pero al contrario, me levantó y se quedó calladita cuando le dije ‘distinguida dama’ ”, agregó.