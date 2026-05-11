Tony Rosado volvió a estar en el centro de la polémica tras pronunciarse sobre Magaly Medina y dejar en claro que no tiene intención de asistir a su programa. El artista afirmó que mantiene firme su posición, a pesar de las críticas en su contra.
En una entrevista con Radio Karibeña, el cantante se refirió a los momentos difíciles que atravesó a raíz de diversas polémicas. No obstante, destacó que el apoyo constante de su público ha sido fundamental para mantenerse vigente en la escena musical.
“Me han querido hacer daño, pero sigo firme y el público me quiere”, señaló.
Rosado también rechazó cualquier posibilidad de presentarse en el programa de la ‘Urraca’ y aprovechó para recordar los antiguos enfrentamientos que mantuvo con la conductora.
“Nunca iría al programa de Magaly Medina, ni que me invite porque nunca voy a ir, ella quiso tumbarme, pero al contrario, me levantó y se quedó calladita cuando le dije ‘distinguida dama’”, agregó.