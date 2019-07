Tony Rosado arremete contra programa de Magaly Medina: "No voy a seguir su show" (FOTO)

Síguenos en Facebook

El cantante Tony Rosado utilizó las redes sociales para defenderse de las críticas que lo acusan de "incentivar el feminicidio" por su comportamiento con las mujeres sobre el escenario.

El también llamado 'Ruiseñor de la cumbia' no dudó en arremeter contra el programa de Magaly Medina y su canal por señalar que sale a sus shows en estado de ebriedad.

"Sres. de ATV y programa 'Magaly la firme', sigan vendiendo humo, que quede bien en claro que no estoy y nunca estaría de acuerdo con el feminicidio como lo están diciendo, he cometido errores y me excedí en algunas cosas en el escenario y pido disculpas, pero que digan que en mis conciertos incentivo a mi público a que agredan y maten a mujeres es falso", escribió Tony Rosado en su cuenta de Facebook.

Asimismo, el cantante de cumbia sostuvo que no tomará medidas legales contra el programa de espectáculos y que prefiere dedicarse a trabajar.

"Gracias a Dios vivo del don que me dio, soy una persona feliz, 30 años de casado y mi familia, amigos y mi público que me conocen saben como soy. ATV y 'Magaly la firme' dedíquense a averiguar a todos esos que matan y que tienen denuncias de agresión y no voy a seguir su show en denunciar porque en su programa dan a entender como que subo borracho o que me meto algo, sigan hablando lo que se les dé la gana. Yo seguiré trabajando", agregó en su extensa publicación.