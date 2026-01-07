Tras el accidente que sufrió Tony Rosado el fin de semana en Arequipa, el cantante de cumbia aseguró que se está recuperando y que no presentó lesiones graves.

“ Me encuentro más tranquilo después del susto fuerte que pasé ”, declaró el artista para Trome.

“ Mi nariz se lastimó y la rodilla también, pero ya me siento mejor. Fue un susto, pero felizmente que no pasó a mayores ”, añadió.

Además, Rosado afirmó que seguirá con sus presentaciones: “Continúo cumpliendo con mis presentaciones porque ya tengo contratos pendientes y tengo que cumplirlos. Estoy a full con mis presentaciones”.

¡Susto para Tony Rosado! Violento choque en Arequipa rumbo a show en Camaná no dejó heridos

El reconocido cantante de cumbia Tony Rosado protagonizó un percance vial cuando se dirigía desde Arequipa hacia Camaná para cumplir con un concierto programado. El incidente ocurrió este domingo y generó inmediata preocupación entre sus seguidores al viralizarse las imágenes del vehículo impactado.​

La unidad en la que viajaba el artista sufrió grandes daños en su sector delantero tras el accidente en la carretera. A pesar de la magnitud visual del siniestro, ni Rosado ni sus acompañantes registraron lesiones de gravedad.​

Su esposa Susana Pacheco utilizó redes sociales para tranquilizar a la fanaticada, confirmando que todos estaban fuera de peligro tras las evaluaciones médicas correspondientes.​

Su pareja destacó la entereza del intérprete, quien mantuvo su compromiso artístico pese al susto sufrido.

“Él tiene una fortaleza muy grande y pudo cantar en Camaná”, señaló la compañera del músico arequipeño.​

El cantante logró cumplir con su presentación nocturna, tras el imprevisto que pudo haber frustrado el espectáculo. La buena nueva disipó las alarmas de una fatal tragedia provocadas por las fotografías del accidente.​