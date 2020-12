El productor musical y percusionista, Tony Succar se reunió con la cantante y actriz de Hollywood, Isabela Merced en su estudio de grabaciones. Al parecer, podrían estar preparando un tema musical.

Así lo dio a conocer el músico peruano en sus redes sociales, donde además Succar dio a entender que existe la posibilidad de que la cantante de origen peruano pruebe cantar salsa.

“@isabelamerced “prende la candela”, salsaaaa so fire. Peruana tenía que ser. @gyovannimoner su hermano, tremendo productor! Too much talent this family! @jessbenitez7 tiaaa gracias por hacer que esto pase, eres la mejor!”, escribió Tony Succar en su cuenta de Instagram.

De inmediato, la cantante de salsa, Daniela Darcourt aplaudió el encuentro de los artistas peruanos: “So proud of this, PERUVIAN POWER 💪🏼🔥 @isabelamerced @tonysuccar”, escribió en su red social.

Daniela viajó hace unas semanas a Estados Unidos y también tuvo un emotivo encuentro con el productor musical. Los fans tienen la expectativa de que Darcourt y Succar unan su talento para lanzar un tema musical.

Pero ella no fue la única artista que celebró esta reunión de peruanos. También lo hicieron la cantante Amy Gutiérrez, la modelo e influencer Vania Bludau, la actriz cómica Canchita Centeno y el músico Jean Rodriguez. Además, de la propia Isabela.