El ganador del Grammy y Latin Grammy, Tony Succar prepara una noche histórica con su espectáculo “Los sueños se cumplen”, que se realizará el próximo 13 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima. Uno de los momentos más esperados del concierto será la participación de la actriz y cantante de raíces peruanas Isabela Merced, quien se unirá a Succar en el escenario tras el lanzamiento de su reciente colaboración “Apocalipsis”. “Este será el concierto más importante de toda mi carrera. Estamos trabajando durante meses en un concepto único, que será una gran fiesta llena de emoción, rumba y sabor”, expresó Succar.

"Los sueños se cumplen" es el nombre del espectáculo que presentará Tony Succar e invitados en el Estadio Nacional el 13 de diciembre.

El show. además de Merced, contará con invitados de primer nivel como Luis Enrique, Jean Rodríguez y Cali Flow Latino, además de otros artistas que serán revelados en las próximas semanas. Más de 100 personas forman parte de la producción, que promete una puesta en escena de primer nivel con salsa, cumbia, pop y un homenaje especial a Michael Jackson.

Mimy Succar, por su parte, madre del exitoso productor y músico cantante, aseguró que el espectáculo marcará un antes y un después en la carrera de los miembros de su familia. “Estoy segura de que será un concierto inolvidable, lleno de amor y gratitud para el público peruano”, afirma la intérprete.

Las entradas para “Los sueños se cumplen” ya están a la venta exclusivamente en Teleticket, y se espera que este evento se convierta en uno de los conciertos más memorables del año en el Perú.