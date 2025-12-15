El músico, productor y arreglista Tony Succar confirmó oficialmente la nueva fecha de su gran concierto de aniversario “Los Sueños Se Cumplen”, que se realizará el sábado 9 de mayo de 2026 en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel, en Lima.

La nueva fecha reemplaza al espectáculo originalmente programado y marca el inicio de una celebración largamente esperada por sus seguidores. El evento será la gala central por los 15 años de trayectoria artística del artista peruano-estadounidense.

Celebración de 15 años de carrera musical

Con una carrera consolidada a nivel internacional, Tony Succar se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. Ganador de un Grammy y dos Latin Grammy, su trayectoria incluye colaboraciones internacionales, exploración constante de la salsa, el latin jazz y la fusión afro-latina, y una propuesta artística que lo ha posicionado como embajador del talento latino en el mundo.

El concierto en Costa 21 busca rendir homenaje a ese recorrido artístico, con un espectáculo que celebra tanto su crecimiento profesional como sus raíces culturales.

Un show de gran formato en Costa 21

La producción del concierto promete un escenario de gran formato, despliegue audiovisual de nivel internacional y una banda de músicos de alto calibre, en una noche pensada como una gran fiesta de salsa y fusión.

La familia Succar tendrá un rol central en el espectáculo. Mimy Succar, pieza clave en el sonido y trayectoria del artista, y Kenyi Succar, su hermano, compartirán escenario para aportar identidad, emoción y conexión familiar a cada interpretación.

Invitados especiales y producción

El concierto contará con invitados especiales ya confirmados, entre ellos la actriz y cantante Isabela Merced, de raíces peruano-estadounidenses, así como los artistas internacionales Jean Rodríguez, Luis Enrique y Cali Flow Latino.

Además, la producción anunció que se sumarán nuevos invitados y agrupaciones, cuyos nombres serán revelados en las próximas semanas. El espectáculo está a cargo de DEA Espectáculos, responsable de la producción general del evento.

Entradas y validez de boletos

La organización informó que todas las entradas adquiridas previamente siguen siendo válidas para la nueva fecha del 9 de mayo de 2026, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los boletos continúan disponibles a través de Teleticket.

Con este concierto, Tony Succar regresa a Lima para celebrar su historia musical, rendir homenaje a la salsa, la fusión latino-afrocaribeña y la cultura peruana, y compartir con su público una noche que promete ser histórica.