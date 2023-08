Tony Succar tras su paso por la televisión nacional: “Me encantaría regresar”

Tony y Mimy Succar brindarán dos concierto el próximo 19 y 20 de septiembre en el Gran Teatro Nacional, donde presentarán por primera vez su nuevo disco. Madre e hijo prometen un show excepcional con su orquesta de músicos y los invitados especiales que los acompañarán en esas noches llenas de música.

En diálogo con Diario Correo, los artistas dieron detalles sobre estos imperdibles conciertos y su experiencia al realizar el álbum ‘Mimy y Tony’ donde el percusionista cuenta que este proyecto fue muy especial para él.

“El público tiene que esar preparado porque va a ser una bomba atómica, con los invitados especiales que vamos a tener esa noche y con la orquesta con más de 20 músicos”, expresó Mimy.

“ Grabar un disco con mi mamá va más allá de cualquier cosa que pueda hacer con un artista porque madre solamente hay una, y cuando uno ve a su madre brillar te da una sensación de otro mundo. Gracias al público y a los grandes artistas que han participado”, revela Tony.

En ese sentido, Mimy Succar nos contó lo que significó para ella conectar con sus raíces japonesas a través de ‘Sukiyaki’, tema que tuvo la colaboración de Nora Suzuki, la voz principal de la legendaria ‘Orquesta De La Luz’ de Japón, quien es la primera artista internacional confirmada en los dos conciertos.

“Para mí ha sido súper emocionante porque he crecido con esa cultura, mis abuelitos siempre cantaban eso. Realmente inicié mi carrera artística con la colonia japonesa. Estoy tan feliz porque tengo a mi papá de 98 años que está disfrutando este momento tan bonito de estar con mis hijos en el escenario”, confiesa la madre del percusionista.

Por otro lado, Tony Succar reflexionó sobre su pasó por la televisión nacional y reconoció que luego de haber sido ‘coach’ de ‘La Voz Perú’ logró una conexión más cercana con el público peruano.

“Me encantó estar en la televisión, siento que me acercó mucho al pueblo de Perú y a mi mamá también le gustó. Nos encantaría regresar, no tenemos un propuesta todavía. Ha sido bonito tener este ‘break’ porque hemos podido dedicarnos a la música pero extrañamos también estar en la televisión. Ojalá podamos regresar pronto ”, sostuvo el ganador de dos Latin Grammy.

(Entrevista: Gianina Laredo) (Video: Julio Cabana)