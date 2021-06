Juan Carlos Orderique tuvo una breve participación en El Artista del Año, ya que solo condujo el programa con Gisela Valcárcel en una sola gala. Ahora, el conductor de TV revela que está está preparando maletas para viajar a Ecuador y Brasil para cubrir las incidencia de los partidos de la selección nacional de fútbol, por lo qye no tendrá tiempo para ser parte del reality de canto.

“Hoy (ayer) acabo de llegar a Lima después de estar casi una semana en México por invitación de Yoshimar Yotún, quien me prometió llevarme para la final del torneo mexicano donde su equipo el Cruz Azul salió campeón después de 23 años y he sido testigo de una enorme fiesta deportiva”, comentó Orderique para Trome.

Luego continuó con: “no podría (regresar a El Artista del Año) porque tengo compromisos con el canal para viajar a Ecuador para el partido que jugará la selección en Quito el próximo martes por las Eliminatorias. Y pegadito viene la Copa América que finalmente va a jugarse en Brasil y también estaré ahí acompañando al equipo y tratando de recopilar el máximo de material para América Televisión”.

Despiden a el ‘Apoteósico’, luego que animador califique a Gisela Valcárcel como desleal

Luego que el programa “Magaly TV: La Firme” difundió unos chats en que Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, calificó de desleal a Gisela Valcárcel, la presentadora se refirió al respecto en la reciente edición de “El artista del año” y presentó a Jaime ‘Choca’ Mandros como su nuevo animador.

“¡Cual esposo me enteré en la televisión! Yo siempre dije que la televisión era mi mundo y que acá había conocido la fidelidad. No sé si todos saben lo que me dijo Aldo, el tristemente conocido como ‘Apoteósico’. Dejen de reírse ahí atrás, esto en serio me ha dolido” , comentó Gisela antes de presentar a su nuevo animador.

“Porque si Aldo (‘Apoteósico’) no está, yo sí tengo amigos en la televisión y ayer con carita de Garfield le dije ‘acompáñame pues’ y en él (por ‘Choca’ Mandros) está reposada mi confianza. Con ustedes, mi amigo maravilloso Jaime Mandros”, agregó con salto de alegría.

Gisela Valcárcel comenzó su programa hablando de la salida de 'El apoteósico'. (Video: América TV)

