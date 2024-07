Travis, una de las bandas más icónicas del Reino Unido y más queridas en nuestro país, regresará a Lima para cautivar a sus seguidores peruanos el 13 de noviembre en el Arena 1. Coincidiendo con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, “L.A. Times”, la banda promete una noche memorable, ofreciendo una selección de los temas más destacados de sus más de 25 años de trayectoria musical. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster desde este jueves 18 de julio.

Formada en la Escuela de Arte de Glasgow en 1990, Travis ha forjado una identidad sonora única, combinando estilos diversos mientras permanece fiel a su esencia original. Este compromiso con la autenticidad y la innovación ha cimentado su reputación como una de las bandas más influyentes de su generación, inspirando a artistas como Coldplay, Keane y The Killers. Reconocidos por su habilidad para entrelazar melodías cautivadoras con letras profundas, Travis ha dejado una marca perdurable en la música británica, acumulando premios y reconocimientos a nivel mundial.

“L.A. Times”, lanzado un cuarto de siglo después de su clásico disco “The Man Who”, demuestra la evolución continua de Travis. Producido por Tony Hoffer y compuesto por Fran Healy en Los Ángeles, este álbum es celebrado por la banda como su proyecto más personal hasta la fecha. Incluye temas destacados como “Gaslight”, “Raze The Bar” y “Bus”, que seguro resonarán con sus fanáticos peruanos.

Travis siempre ha mantenido una conexión especial con su público en Perú, disfrutando de un apoyo ferviente desde su debut en el Lima Hot Festival en 2008, junto a R.E.M, y en su retorno en 2016. El concierto de noviembre no solo ofrecerá a los fans peruanos la oportunidad de disfrutar de nuevas composiciones, sino también de revivir todos los clásicos que han definido su carrera, como “Sing”, “Why Does It Always Rain on Me”, “Side”, “Closer” y más.

Travis llega a Lima como parte de su gira mundial ‘Raze The Bar’ gracias a Move Concerts, una de las empresas de entretenimiento más grandes de la región, conocida por organizar eventos con artistas de renombre como Arctic Monkeys, The Cure, Radiohead, Keane y muchos otros.

Las entradas estarán a la venta general desde el 20 de julio en Ticketmaster y contarán con 25% de descuento con tarjetas BBVA. Además, habrá una preventa exclusiva para clientes BBVA los días 18 y 19 de julio.

Travis en Lima

Cuándo: 13 de noviembre

Dónde: Arena 1

Entradas a la venta: Ticketmaster.pe

Venta general: 20 de julio

Preventa tarjetas BBVA: 18 y 19 de julio

Precios*

Campo A: S/285

Campo B: S/150

*Incluyen descuento y comisión de Ticketmaster