La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) presentó la relación oficial de nominados a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025, un reconocimiento que reúne a producciones televisivas, radiales y de streaming de toda la región.

El anuncio se realizó durante una transmisión especial de DGO Stream y Bondi Live, donde se confirmó la presencia de Perú entre los seleccionados.

El programa ‘Esto es Guerra’ de América Televisión figura entre los candidatos en la categoría de “Reality Show”, un apartado donde también compiten formatos consolidados de Chile y Estados Unidos.

Desde la producción celebraron este reconocimiento internacional. “Estamos contentos con esta nominación a nivel internacional… Nosotros llevamos 13 años siendo líderes y es un reconocimiento al esfuerzo que día a día ponemos”, señaló Diego Quijano, gerente general de ProTV.

El programa también viene de una semana intensa tras la gran semifinal, que dejó al equipo de los ‘guerreros’ como ganador. El evento logró superar los 25 puntos en el minuto a minuto y obtuvo más de 24 puntos en su promedio general.

Perú presente en cultura y bienestar

El país suma una nominación en “Cultural y Educativo” con el documental de YouTube De Chiclayo al Vaticano “El camino del Papa”, así como en “Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas” con el espacio digital Es lo que hay.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre en Miami y podrá verse desde las 19:00 (hora de Perú) mediante DNEWS, DSHOW y el canal de YouTube de SAMTV Miami, la productora oficial del evento.

Lista de nominados