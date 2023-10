Tula Rodríguez estuvo como invitada especial en el programa digital “Café con la Chevez”, donde no pudo evitar ser consultada sobre sus diferencias con Gisela Valcárcel. Y es que la conductora confesó que la popular ‘Señito’ la habría llamado en más de una oportunidad para que labore en sus distintos programas concursos.

“Hace muchos años, ya hace tiempo que no, pero dignidad pues ¿no?. Dicen ‘qué barbaridad’, pero te invito... Entonces yo no quiero, y yo ya estoy en una etapa de mi vida en la que estoy donde quiero estar”, comenzó diciendo.

Asimismo, la exvedette enfatizó que no tiene por qué agachar la cabeza por nada, haciendo referencia a los rumores sobre que se habría metido en medio del matrimonio entre Gisela y Javier Carmona.

“Yo he cometido mil errores y los acepto, he perdido perdón a Dios porque he cometido errores voluntarios y muchos involuntarios, pero no ando por la vida queriendo dañar a nadie (...) Ya es algo que no voy a aclararle a todos, las verdades las sabemos los involucrados y eso me permite a mí hoy continuar con mi vida tranquila”, expresó para Trome.

TE PUEDE INTERESAR