Ivana Yturbe fue nominada como uno de “Los 100 rostros más bellos del mundo 2021″ y para celebrar este nuevo triunfo en su carrera, la modelo protagonizó un enlace en vivo con el programa “En boca de todos”, donde tuvo una conversación con las conductoras Maju Mantilla y Tula Rodríguez.

En medio de la mencionada transmisión en vivo, Ivana recibió distintos halagos por su belleza natural y Tula intervino para aclarar que ella es más bonita que Yturbe.

“Ivana es bonita, bella, pero no sé si esté a mi nivel de belleza del rostro”, comentó Tula Rodríguez, quien pidió al director de cámaras que haga un primer plano a su rostro.

“Mi carita hermosa, a mis 44 años porque ni me quito ni me saco nada. Este rostros solo tiene un par de sombritas, un contour por aquí, una pestañita loca y un brillito. Tú Ivana (Yturbe), ¿Qué tienes?”, cuestionó la presentadora de “En boca de todos”.

Ante la incómoda intervención de Rodríguez, la modelo Ivana Yturbe no se quedó callada y explicó que actualmente usa un corrector para sus ojeras, ya que no duerme a sus horas desde el nacimiento de su hija Almudena.

“Yo me tapo las ojeras porque no estoy durmiendo. Siempre me coloco un rubor y mis pestañitas”, mencionó la esposa de Beto Da Silva entre risas.

Finalmente, los compañeros de Tula Rodríguez cuestionaron su intervención y señalaron que Ivana tiene una belleza indiscutible.

