Tula Rodríguez dio a conocer en redes sociales que su hija Valentina tendrá que ser operada. Esta vez, explicó de qué se trata la cirugía a la que su hija tendrá que someterse este sábado.

“Este sábado tenemos la operación de la princesa, pero ella es una macha porque ¿a quién salió?”, señaló Tula Rodríguez en un video en el que aparece con su hija. “A ti”, fue la respuesta de Valentina.

“No... y a tu padre, ¡una macha!”, manifestó Tula Rodríguez en el video que fue difundido en las historias de Instagram.

La conductora de “En boca de todos” informó a sus seguidores que Valentina tiene escoliosis: “A mi princesa la voy a operar, bueno, yo no; los médicos, de escoliosis. Así es que voy a necesitar toda su buena vibra y todas sus oraciones, sí se puede, ¿qué no se puede en esta vida?”, comentó.

Asimismo, acerca de los rumores en relación a su vida amorosa, Tula negó estar en una relación. “Algunas cosas me incomodan y me molestan porque soy humana, me pueden hasta indignar, pero luego luego respiro como respondí anteriormente y listo. A mal tiempo, buena cara”, remarcó.

