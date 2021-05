Aunque lucha para que la nostalgia no la invada irremediablemente, Tula Rodríguez admite que hoy será una fecha que no olvidará. “Tengo sentimientos encontrados en este Día de la Madre, me doy cuenta que fui hija hasta hace poco más de un mes, y ahora solo soy mamá”, dice a Correo la actriz y presentadora de televisión.

“Mi Clarita amaba lo que yo hacía, tal vez podría quedarme llorando totalmente derrumbada por su ausencia, y eso es lo humanamente normal, pero la mamá que yo tuve jamás lo hubiera permitido”. agrega.

Clara Quintana, madre de la artista perdió la batalla contra el coronavirus y ese dolor para Tula aún está intacto.

CONFESIONES

“Nosotras hablábamos mucho de nuestro final de vida. Recuerda que yo he tenido dos años tres meses una situación como la de mi esposo, que su vida pendía de un hilo. Por ese tema, mi familia tenía muy latente lo de las partidas, entonces hablar de nuestros finales era una conversación constante”, revela la conductora de “En Boca de Todos”.

“Mi mamá siempre me decia: ‘Yo no quiero que se queden llorando con la pena, al mes quiero que se pongan de rojo’. Cuando pasó lo de Javier yo paré un mes y mi mamá prácticamente me obligó a salir, ella no queria verme derrumbada por la pena”.

Ante la falta de mamá Clarita, Tula Rodríguez tiene a su hija Valentina, que es su soporte para enfrentarlo todo, hasta los comentarios que cuestionan su duelo.

“La gente cree que el luto es estar llorando, y si lo hago ¿por qué lloro? y si no lloro ¿por qué soy insensible? La gente en las redes siempre va opinar lo que quiera. Yo no puedo darme el lujo de llegar a mi cama y hundirme porque yo tengo una niña, tengo un compromiso de vida con ella, debo sostenerla para que esté segura y de pie”.