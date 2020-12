Tula Rodríguez y su hija Valentina abrieron las puertas de su casa al programa “La banda del chino” y contaron algunos detalles sobre los buenos momentos que pasaron con Javier Carmona antes de su muerte.

En la entrevista, Rodríguez afirmó que en la última noche ella quería que Valentina se vaya a su cuarto. “Yo quería estar a solas con mi esposo. Ella llegó al cuarto y dijo ‘papito precioso, yo quiero dormir contigo’. Obviamente ella logró el objetivo”, afirmó.

“Ella estaba feliz. Yo le agradezco que logramos dormir la última noche juntos los tres”, contó evidentemente emocionada y abrazando a su adolescente hija. Sin embargo, luego vino el tenso momento de la muerte de Carmona.

“Yo me paro como un resorte y vi a Javier mal. Hubo un momento que mi marido ya no me reconocía, pero cómo es Dios de bueno que le da unos segundos para que él nos diga que todo va a estar bien sin importar lo que pasara”, reflexionó la conductora de “En boca de todos”.

Tula Rodríguez cuenta cómo fue la última noche de vida de Javier Carmona

“Me pongo mal, y ella (su hija Valentina) me dice ‘ya mamá, tranquila, llora’. Yo no sabía qué hacer. Valentina vuelve a decirme: ‘Ya no más, no insistas, ya deja a mi papá, que pase lo que tenga que pasar’”, reveló sobre los momentos en que la menor le dio fuerzas para seguir en ese instante.

Han pasado dos meses desde la partida del popular productor de televisión y ambas prefieren recordar a Carmona con mucho cariño. Es más, Tula contó que hace dos años a Valentina no le gustaba celebrar la navidad por los problemas que atravesaban en casa, pero es ella quien ahora tiene más ánimos por festejar este fecha.

Como se recuerda Javier Carmona sufrió un infarto en el 2018 que lo dejó en estado vegetativo por lo que requería de atención constante en una clínica. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, el exgerente televisivo volvió a su casa para evitar un contagio, pero falleció el pasado 30 de setiembre.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez compartió fotos con Javier Carmona para celebrar el cumpleaños de su hija

Tula Rodríguez compartió fotos con Javier Carmona para celebrar el cumpleaños de su hija - América