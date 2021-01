A pocos días de volver a la conducción de “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez reveló que se sometió a una prueba para descartar que no contrajo el coronavirus.

En unos videos difundidos en sus Stories de Instagram, la conductora de televisión explicó que se realizó la prueba de hisopado porque era un requisito del canal para volver al programa, y que salió mucho mejor de lo que ella esperaba.

“Como el lunes empieza el programa y nadie puede entrar si no tiene la prueba del hisopado, me la hicieron. Tengo que reconocer que pensé que me iba a doler más”, puntualizó la figura de televisión.

“Ya me enviaron los resultados. Tú ya te sacaste, cuéntamelo todo, la mía sinceramente bastante tranquila”, dijo antes de mostrar los resultados de su examen.

Finalmente, Rodríguez mostró el resultado de su prueba donde asegura que ha dado negativo a la COVID-19.

Con un video promocional, Maju Mantilla, Tula Rodríguez, ‘Carloncho’ y Ricardo Rondón anunciaron que la nueva temporada de “En boca de todos” se estrenará el próximo 18 de enero a la 1 p.m. por la pantalla de América Televisión.

