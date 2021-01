La conductora de televisión, Tula Rodríguez, cómo y por qué sus padres le pusieron ese nombre, y reconoció que si bien al inicio no le gustaba, ahora le encanta.

Como se sabe, la conductora se llama Tula Gabriela Rodríguez Quintana, y contó la historia de su nombre en la red social TikTok, video donde también aparece su padre.

Precisamente, su padre le indicó que ella recibió ese nombre en honor a su tía Tula. La también empresaria reveló que en ese entonces, su madre y su cuñada (tía) no se llevaban bien.

Tras ello, la conductora de Televisión le preguntó a su papá si no había otro nombre, a lo que su progenitor le contestó: “No porque, el otro nombre de tu tía era Petronila, ¿o querías llamarte Petronila?”.

Tula indicó que finalmente está orgullosa de su nombre, ya que es fácil, único y fuerte: “Al inicio no me gustaba mi nombre, hoy me encanta. Soy la única que se llama Tula Rodríguez, es muy fácil que lo recuerden, artísticamente conviene: chiquito, tranquilo, simple, pero seguro”.

Además, en los videos que compartió, la empresaria y madre de familia hace una reflexión: “Recuerda que Aprendí que todo tiene un propósito, al inicio hay cosas que no te van a gustar, tal vez las experiencias te harán más fuertes, de las cosas malas aprendes. Y sí soy Tula Gabriela Rodríguez Quintana. Amo mi nombre, gracias Tía Tula, gracias papito lindo por decidir ese nombre y a mi mamá que permitió”, indicó.

