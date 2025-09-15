Tras días de especulación, Tula Rodríguez decidió pronunciarse sobre la polémica generada en torno a Maju Mantilla y su aún esposo, Gustavo Salcedo, a raíz de las declaraciones de Magaly Medina, quien sugirió que la exreina de belleza le habría sido infiel con el productor de Arriba Mi Gente, Christian Rodríguez Portugal.

“Maju es mi amiga y voy a ser objetiva... Trabajamos muchos años y conozco a mi Maju, así como también tuve la oportunidad de conocer al papá de sus hijos... Lo que he conocido ha sido a un Gustavo que ha sido un caballero, súper respetuoso y buen papá... son temas que ellos tienen que arreglar, pero Maju es mi amiga y si Maju dice que no, entonces es no ”, declaró a Trome.

Asimismo, Rodríguez dudó los presuntos chats entre Mantilla y el productor de Latina: “Yo no quiero defender pero en redes se puede editar y hacer cosas, es algo que solo les compete a ellos”.

A pesar del respaldo a Maju, Tula afirmó que no pone las manos al fuego por nadie: “ Yo no voy a poner las manos al fuego por nadie. Yo doy mi vida y mi mano y mi cuerpo y mi alma por mi hija, lo otro, cada uno sabe lo que es, pero si Maju dice que no, es no ”.

Por otro lado, Tula Rodríguez también comentó que, hasta el momento, no ha dialogado con Maju Mantilla luego de que salieran a la luz las versiones que la vinculan con una supuesta infidelidad a su exesposo.

“No he querido llamarla para no invadirla. Hemos hablado hasta antes de eso, fui al programa para poder cubrirla porque ella estaba pasando por momentos complejos, pero soy honesta, no la he llamado pero no porque no soy su amiga, sino porque no quiero invadir”, sostuvo.

Magaly Medina sobre Maju Mantilla y su esposo tras vinculación con productor: “Tampoco nos mientas así”

Tras las declaraciones de Maju Mantilla en el programa "Arriba mi gente", donde le recordó a su expareja Gustavo Salcedo el acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron, Magaly Medina sorprendió al revelar información inesperada.

La periodista considera que la conductora de televisión dio la cara muy airosa después de referirse al padre de sus hijos como su “exesposo”, pues aún no se han divorciado y según señaló la “Urraca”, ambos continúan viviendo juntos.

“Al referirse a Gustavo Salcedo, no ha dicho: ‘Mi esposo o mi pareja de la que estoy separada’. No. Ha dicho ‘exesposo’ y que sepamos, ellos solo tienen una conciliación, no una separación formal”, sostuvo Medina.

“Según nuestras investigaciones, ellos siguen viviendo bajo el mismo techo. Hello Maju, tampoco nos mientas así. Aquí indagaciones hemos hecho”, agregó.

Asimismo, Magaly aseguró tener imágenes del empresario y la exreina de belleza de hace varias semanas, cuando buscaban la conexión entre Mantilla y el productor de su programa.

Además, la “Urraca” dijo que Maju nunca negó el vínculo con su su productor Christian Rodríguez Portugal: “La defensa que ha hecho Maju ha sido totalmente confrontacional, en ningún momento dice: ‘Es mentira, me están difamando, están ofendiendo mi dignidad de mujer’”.