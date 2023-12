Tula Rodriguez demostró tener un corazón solidario al revelar que cada año realiza eventos para los niños de bajos recursos pero dejó claro que lo organiza sola.

Algunos artistas de la farándula deciden hacer chocolatadas para las familias más necesitadas, incluso Pancho Rodríguez, integrante de ‘Esto es Guerra’ llevó regalos a los niños de Puente Piedra.

“Lo que ven aquí, muchos juguetes. No les había contado, pero voy a hacer una chocolatada una pequeña donación personal y digo pequeña porque lo hago sola con mucho amor y mucho cariño. Siempre hacemos, pero este año dije lo voy a contar porque este año he visitado muchos comedores populares, muchas ollas comunes”, se le escucha decir a la conductora de TV en sus historias de Instagram.

“ Todos me llegan al corazón, todos han ocupado un espacio importante, pero hay una...que vi y en el fondo vi a mi mamá, no sé. He visitado muchísimos comedores y lo hago con mucho amor, pero uno hizo algo en mi corazón y conecté. Le pedí la lista de los niños y ya hemos hecho las compras... y dije sí hay que hacerlo”, añadió la también actriz.