Tula Rodríguez sobre la pérdida de su esposo, Javier Carmona: “Aún me falta sanar”

Tula Rodríguez abrió su corazón para compartir detalles de su vida y el proceso de sanación tras el fallecimiento de su esposo, Javier Carmona.

“No hay nada que no me haya pasado. Hasta estoy viuda y soy super joven. No soy una niña, pero digamos que soy joven para ser viuda”, expresó en el programa ‘En Escena’ de RPP Noticias.

“No había llorado, no había hecho duelo. Ni siquiera había sacado sus cosas de hace cinco años”, reveló.

“ La salida del programa... Era necesaria, porque sino era continuar con eso que no había cerrado y aún me falta sana r”, reflexionó. “Este año ha servido para conectarme con Valentina. Regresar a hacer terapia con el psicólogo. Era tan importante este año. Felizmente, a mis 45 años puedo elegir donde quiero estar”, añadió.

También confesó que su hija Valentina ha tenido problemas para aceptar que su madre puede tener una vida amorosa: “En los primeros años, a Valentina le ha costado aceptar que su mamá es mujer. Creo que le cuesta, porque, para ella, yo soy su mamá y de repente podría haber sentido celos. Hoy ya sabe que sí puedo hacer mi vida”.

En cuanto a la posibilidad de enamorarse, la conductora de TV confiesa: “ Algo pasa. No me engancho con nadie. Hay una persona que me ha gustado y que no tiene la menor idea que yo volteé a mirarlo, porque no hago nada por conectar. O sea, miré y me llamó la atención después de años, pero no le he dicho ni hola. Ni siquiera le escribo, ni está cerca mío ”.

