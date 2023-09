Tula Rodríguez defiende novela de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos: “Chamba es chamba”

Tula Rodríguez respaldo la participación de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos en la novela ‘Perdóname’, producida por Del Barrio Producciones y la cual se emitirá muy pronto en América Televisión.

“Ellos son actores y si están trabajando juntos es porque no hay incomodidad, chamba es chamba. Si te quedas a llorar, pensando en lo que pudo ser, la plata no llega del cielo. Si han decidido trabajar juntos es porque el dinero va a la misma olla, de eso comen sus hijos. La gente siempre va a hablar, pero no hay que juzgar ”, indicó la exconductora de TV para un medio local.

“ Si están separados y deciden trabajar juntos, pues se deben sentir cómodos. Es una decisión personal, yo no recuerdo haber trabajado con mi ex. Hoy en día hago lo que quiera hacer y donde me sienta cómoda”, añadió.

Aldo Miyashiro sobre telenovela con Érika Villalobos: “No hay morbo de por medio”

Aldo Miyashiro fue interceptado por las cámaras de “Amor y Fuego” para ser consultado sobre la telenovela que viene grabando con su aún esposa, Érika Villalobos, la cual lleva de título “Perdóname”.

Al respecto, el conductor de televisión señaló que no vio inconveniente alguno en trabajar con la madre de sus hijos, luego que estallara el escándalo por su ampay con Fiorella Retiz.

“Algunos piensan que es parte del morbo, pero no, somos actores, es una novela, trabajamos y ya está. Yo no he dicho nada sobre ningún tema... ¿Cuál es el rollo?”, dijo para las cámaras de Willax TV.

Asimismo, el actor señaló que su relación con la actriz es netamente laboral. “¿Tú crees que una novela se planifica en dos semanas? No, tranquilos, es un trabajo como cualquiera, podría trabajar con Érika o podría trabajar con cualquiera otra actriz”, agregó.