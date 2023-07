Tula Rodríguez tomó la decisión de hacer uso de los días feriados durante las Fiestas Patrias y disfrutar de un relajante viaje al extranjero en compañía de su hija Valentina, de 14 años, quien también es su más cercana amiga.

“ Nos vamos de viaje ”, compartió la ex vedette en sus redes sociales momentos antes de abordar el avión junto a su querida Valentina. En un inicio, la popular Tula Rodríguez mantuvo en secreto su destino pero luego confirmó que sería New York, Estados Unidos.

Tras varias horas de vuelo, Tula Rodríguez llegó a la ‘Ciudad que nunca duerme’ en un emocionante momento que no dudó en compartir en sus historias de Instagram. La emocionada ex bailarina se mostró feliz de compartir este viaje familiar con su pequeña. Además, se reunió con su amiga Pilar Arana, conocida Tiktoker peruana.

Padre de Tula Rodríguez le pide que tenga nueva pareja

Como se sabe, la ex conductora de televisión quedó viuda tras el triste fallecimiento de Javier Carmona, papá de su hija Valentina. Sin embargo, el conocido ‘Don Tulo’ padre de la ex bailarina quiere que se de una nueva oportunidad en el amor pero no para que su hija se vuelva a ilusionar, sino para que lo deje “vivir tranquilo”.

“ ¡Cómo friega!, no puedo estar tranquilo. Caramba. ¿Por qué tienes que renegar todo el día conmigo? Ya te he dicho que busques una pareja, ya me has dicho que, como no tienes pareja, me quieres fregar a mí. Busca tu pareja y déjame tranquilo ”, le dijo el padre de la ex conductora, así lo mostró Tula en una de sus historias en de Instagram.





