Billy Idol se presentará por primera vez en Lima, el 4 de septiembre en el Arena Perú. Hoy se confirmó que los encargados de abrir el show del icónico cantante será la banda peruana de rock, Zen.

La banda conformada por Jhovan Tomasevich, Hans Menacho y Noel y Alec Marambio llegó al mercado a inicios del 2000 con una importante propuesta visual que los posicionó como uno de los actos de rock más ambiciosos del Perú, girando al interior del país como en toda la región.

Con 20 años de carrera, Zen sigue siendo considerada como una de las bandas referentes de la escena peruana, destacando por su creatividad, energía y el impacto musical que causa en públicos de diversas edades con grandes éxitos como “Desaparecer”, “Sol”, “Aún me tienes” y “Quédate”.

Este 4 de setiembre Zen será el show de apertura del primer concierto en Lima de la dupla Billy Idol y Steve Stevens, quienes tocarán himnos que marcaron toda una generación como “Dancing With Myself”, “Hot in the City”, “Rebel Yell”, “White Wedding” y muchos otros.

Billy Idol llega a Lima gracias a Move Concerts, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región organizadora de grandes shows como The Cure, Depeche Mode, OMD, Erasure, Echo & the Bunnymen y muchos otros.

Las entradas están a la venta en los módulos de Teleticket y a través de su página web.