Hace unos días, Valeria Piazza estuvo en el set del programa de YouTube del popular Giselo, donde respondió diversas preguntas sobre su carrera como modelo. Además, la conductora de TV reveló que nunca ha tomado un vaso de quinua.

Todo comenzó cuando Giselo le consultó a Valeria si ya había probado la quinua y el pan con torreja.”¿Me imagino que ya, verdad? Porque todo peruano lo hace”

“La quinua, sí, pero me gusta en ensalada, no lo tomo. No sabía que la quinua se toma. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagaría yo? 10 soles”, expresó Piazza.

“Es como un postre, hasta le falta el octógono”

Ahora, en un nuevo video de YouTube, el popular Giselo llevó a Valeria al mercado de Surquillo para que pruebe el pan con torreja y beba un enorme vaso de quinua.

“Ummm, está bien rico. Me gustó, está buenazo. Pero es bien dulce, es como un postre hasta le falta el octógono, pero está bien rico. Es dulce, tiene fruta también, es un postre” , señaló la exreina de belleza.