Valeria Piazza confirmó ante las cámaras de “Estás en todas” que se casará en noviembre de 2022. Además, recordó cómo su novio Pierre Cateriano, con quien mantiene 12 años de relación, le pidió matrimonio.

La conductora del bloque “América Espectáculos” inició la entrevista confesando que quiere cambiar la fecha de su boda, pues en 2022 se casan Melissa Klug, Tilsa Lozano, Ethel Pozo, entre otras estrellas de la farándula. “Yo quiero ser la novia del año”, exclamó.

Asimismo, la exMiss Perú contó que Pierre le pidió matrimonio en un viaje que hicieron a Nueva Zelanda. “Estábamos ahí en un lugar espectacular y sacó una cajita y ahí fue cuando me pidió la mano, yo casi me muero porque no me lo esperaba para nada. Había planeado con el hotel para que nos reciban con champagne, con rosas con chocolates... todo estaba planeadísimo y yo ni enterada”, comentó.

En otro momento, Valeria contó que no quería usar su anillo de compromiso hasta tener una fecha para su boda, y ahora que ya tiene la fecha definida no lo lleva consigo porque le queda suelto y teme perderlo.

“Lo dejé de usar un tiempo porque siempre me preguntaban ¿Cuándo te casas?, y yo siempre respondía que por la pandemia no quería planear nada porque no soy de las chicas que quiere estar casándose con mascarilla, aparte quiero estar con las personas que quiero, con mis amigos”, explicó.

“Ya cuando pusimos fecha, que es el próximo año, ya lo empiezo a usar, pero ahora me he dado cuenta de que me queda suelto, bien flojo, me lavo las manos y se va saliendo, me da miedo que se pase por el lavatorio”, agregó entre risas.

Valeria también contó que se mudará con su novio en verano del 2022. “Él está un poco nervioso por el tema del vals, también le prenden la cámara y se pone nervioso, no creo que le guste mucho ser el centro de atención... una vez fuimos a un evento con alfrombra roja y pasó por atrás”, mencionó.

