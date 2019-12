La actriz nacional Vanessa Jerí mostró, a través de una fotografía publicada en su cuenta oficial de Instagram, su figura tras dar a luz y sorprendió a sus seguidores al mostrar delgadez pese a que hace poco tiempo llevaba dentro de su vientre a su menor hijo, fruto de su relación con Raúl González, quien es representante de futbolistas como Jefferson Farfán.

La recordada “chica terremoto” dio a luz hace dos meses, según lo anunció en la mencionada red social, y ahora con siete kilos menos y con un abdomen plano mencionó el uso de la faja en mujeres que hayan dado recientemente a luz.

Vanessa Jerí indicó que un especialista debe recomendar el uso de la faja, si no es así las féminas podrían no cumplir sus objetivos al momento de usarla.

“En todo mi embarazo subí 8 kilos y a la semana que di a luz baje 7 kilos. ¿Faja sí o no? Si no te lo recomienda un especialista no es necesario usarlas después del parto. No está comprobado que ayude a recuperar la figura ni a bajar de peso, al contrario, puede ser nocivo impidiendo que los músculos dejen de trabajar para estar firmes, cuando dejen de usarla la flacidez empeorará”, escribió la actriz peruana.

Jerí recomendó a las mujeres que si desean bajar de peso deben alimentarse de manera saludable y practicar ejercicios, porque el uso de una faja solo es para ocultar “rollitos”.

“Las fajas son buenas para moldearte la figura y ocultar esos “rollitos” fastidiosos y nada más, ka grasa abdominal sólo se reduce con una dieta saludable y ejercicios. Si fueros cesareadas esperar 3 meses para entrenar”, señaló.