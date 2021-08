Vanessa Jerí, recordada actriz de la serie ‘Mil oficios’, dio una entrevista para el Trome en la que señaló que nunca le han gustado los hombres celosos. Además dio detalles de su relación con Raúl González, su esposo y padre de su hijo.

“Tengo una relación de tiempo con él y no encuentro palabras para describir la calidad de persona que es, quienes lo conocen saben lo que digo. Es un excelente hijo, padre, amigo, pareja, es A1, nos llevamos superbién desde el día uno, respeta mi trabajo y yo el suyo, por eso hicimos clic”, dijo la actriz al mencionado medio.

Luego reveló que tanto ella como su pareja creen que los celos no son buenos en una relación. “Nunca me han gustado los celosos y él comparte lo mismo, uno quiere tener una pareja para ser feliz, no para amarrarlo. Él tiene que respetar tu espacio y tú el suyo, que ambos compartan con sus amistades. Algunos ya ni salen porque se ponen celosos y eso me parece algo inmaduro y sonso”, contó.

Sobre las relaciones tóxicas, Vanessa Jerí explicó que no importa el tiempo que una persona haya invertido en una relación para salir de allí si las cosas no van bien. “Ni hablar y me gusta que hoy las mujeres se valoren más y digan hasta aquí nomás. No importa el tiempo que pase, hay que decir basta y nadie tiene por qué juzgar”, señaló.

¿Cuándo se casaron Vanessa Jerí y Raúl Gonzáles?

Se casó con la actriz en 2013, y aunque no está confirmada la fecha exacta, personas allegadas a la pareja mencionaron que el matrimonio contó con la presencia de Marc Anthony, quien cantó sus temas en la ceremonia privada.

El año 2019 nació su hijo, fruto de su matrimonio con Jerí. Respecto a su labor como progenitor, la actriz no dudó en deshacerse en halagos y aseguró que es el “mejor padre que pudo elegir para su bebé”.

Según su esposa, Gonzáles es muy respetuoso de su espacio en su vida personal con amigos y familiares, así como profesional. En lo que concierne a su trabajo, que lo lleva a estar en el extranjero, ha sabido llevar su relación en base a la confianza y respeto.

