Vanessa López salió al frente y dijo que la entrevista que brindó Tomate’ Barraza para Trome, es una gran mentira y que mencionó a la madre de su hija solo para incomodarla.

“Carlos maldice a las personas que odia o que de una u otra manera le ‘han hecho daño’. Él maldecía y odiaba a la mamá de su hija cuando estaba conmigo. Toda la entrevista es una gran mentira, así como él. Si me odia, ¿por qué me pedía un hijo en julio y agosto? Hay que estar mal de la cabeza”, expresó Vanessa López para Trome.

Luego continuó con: “la pobre mujer (Danuska) tuvo que aguantar todas las infidelidades del tipo. A mí me engañaba con todas las que metía (a su orquesta), así sea el reemplazo del mes. Él lo dice más que nada para ‘picarme’, molestarme”.

Vanessa López también contó que las denuncias en su contra no han procedido, pero las que llega le interpuso a Barraza aún siguen en pie.

“Las (denuncias) que él me hizo no procedieron en el juzgado, pero por mi parte tiene de maltrato psicológico y violación de domicilio. Si lo hubiera denunciado antes, tendría muchas más, nunca hice nada porque me ganaba el sentimiento y también por sus manipulaciones”, contó.