Insiste en su denuncia. Vanessa López, madre de la hija de ‘Tomate’ Barraza, reiteró que el cantante no cumple con el régimen de visitas que acordaron en relación a la menor.

Según el programa Magaly TV La Firme, la modelo asegura que el cantante no estaría de acuerdo con el régimen de visitas que solicitó.

“Ni él ni su mamá me dicen nada, yo ya me cansé, cuando le pedí permiso (para llevarme a mi hija) y viajar me lo negó, no me da permiso y tampoco viene a recogerla, no sé que cosa quiere”, manifestó.

Como se recuerda, días antes López había denunciado la misma situación alegando que Barraza “descuida” a la hija de ambos. Según detalló en ese momento, el salsero estaría más “pendiente” de su hija mayor y de las críticas que esta recibió al concursar en el certamen de belleza “Miss Perú La Pre”.

“Siento que se centró tanto en la hija mayor, en los problemas que tenía con ella, no sé, que a mi hija la dejó de lado”, aseguró.

En otro momento, la expareja del intérprete también indicó que Barraza se excusa, por “incumplir el régimen de visitas”, diciendo que “tiene mucho trabajo y que gasta mucho en gasolina llevando y trayendo a su pequeña”.