“No estaba planeado mi regreso”, nos dice la artista sobre su retorno a la historia. “Fue una sorpresa que al avanzar la trama los escritores supongo lo fueron planteando y finalmente pudimos concretar esta participación. Todos estamos muy contentos porque la gente lo estaba esperando”, dice la actriz.

¿Cómo es que se dieron las condiciones para tu vuelta a la telenovela?

Me hicieron la propuesta y me contaron las razones por las que les gustaría que regresara y decidí que era el momento perfecto para retornar. Soy de las que cree que los tiempos de Dios son perfectos, sabía que la gente me había extrañado durante muchos meses y felizmente tenía el tiempo y la disposición. Todo se acomodó de ambos lados para que regresara.

En una telenovela es imprescindible la química entre sus protagonistas y lo lograste con André Silva.

Definitivamente siento que André y yo hemos logrado una química increíble en la pantalla, te juro que siempre me comentan eso. Mi mamá es una de las que me dice: no puede ser que se vean tan bellos. Creo que esa empatía de la pareja con el público ha sido uno de los factores por lo que la gente se ha enganchado tanto con la historia.

¿Esa inclinación por el arte la tuviste desde chica o fuiste descubriéndola poco a poco?

Vengo de una familia, digamos de artistas, mi abuela materna se dedicaba a la música, y mi mamá estudió artes escénicas. Mi madre siempre cuenta que cuando era chiquita le decía que quería entrar en esa “cajita”, señalando al televisor. Pero, eso sí, le recordaba que luego me tenía que ir a buscar.

Vaya premonición de lo que vendría después...

A los 6 años hice mi primera obra de teatro y en ese momento yo entendí que eso era lo que me gustaba, era muy pequeña y hasta hoy eso no ha cambiado. Yo también participé en concursos de belleza, también me gustaban, pero no era lo que realmente me movía , pero cuando actué, sentí que eso era lo que quería hacer toda mi vida.

En el trajín de la carrera te diste cuenta que es de resistencia y de mucho trabajo...

En esta carrera puede ser facilísimo llegar, el chiste está en mantenerse en poder decir, ¿sabes qué? yo vivo de esto, no es que necesite hacer mil cosas más y esto es como un extra.

Hay que recordar eso a los que piensan en la actuación solo por la fama.

El reconocimiento, la fama, la admiración que puede sentir la gente por tu trabajo son cosas que van de la mano cuando eres actor y estás ahí todo el tiempo porque te están viendo. Es súper importante estudiar, pero yo sí creo que si hay algo innato hay que sacarle provecho a lo que se tiene, hay algo ahí que los actores tienen que es algo especial.

A veces la polémica se genera cuando se le da oportunidades en la televisión a quienes no han estudiado actuación.

Eso es algo que nos choca mucho a los que hemos estudiado y preparado, pero también creo que hay un mundo de oportunidades para muchísima gente, esas personas que denominan como modelitos y terminan siendo una sorpresa. Cuando finalmente quieres actuar y te preocupas por aprender en el camino bien valió que te dieran la oportunidad.

Volviendo a “Luz de Luna 2″, ¿con quién debe quedarse León, contigo o con Bella?

Ese es un conflicto muy grande en el que está metido León porque somos dos mujeres con las que en algún momento distinto él se ha querido casar. Creo que en los sentimientos de León se va a librar una dura batalla, cualquier cosa puede pasar.

VANESSA SILVA

Estudió canto y actuación en Venezuela y México. A los 19 años grabó en la capital azteca la telenovela “Papá a toda madre” . El 12 de julio de 2021 aparece como Luna Mujica, protagonista de la telenovela “Luz de Luna”.