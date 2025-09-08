Vanessa Silva se encontraba en Colombia, en plenas grabaciones de la nueva versión de la telenovela “La hija del mariachi”, cuando recibió un mensaje de Del Barrio Producciones que le adelantaba un nuevo proyecto televisivo que querían proponerle. “Pensé en todas las alternativas posibles. Que me querían para pasar un casting para una nueva novela, una película, no sé, al final Del Barrio está produciendo muchas cosas. Jamás se me pasó por la cabeza Luz de Luna 4”, cuenta la actriz que desde mañana vuelve a encarnar a Alma en la cuarta temporada de la telenovela.

La vida te da sorpresas, dice una canción. Nosotros le dimos un cierre a la historia en la tercera temporada, y cuando me dicen que quieren hacer “Luz de Luna 4”, en principio pensé que era una broma, no me lo esperaba. En el momento de la llamada, todavía seguía con mi contrato en Colombia, de hecho corrimos un poquito con las grabaciones de La Hija del Mariachi, pero gracias a Dios en RCN nos ayudaron para salir a tiempo y poder estar aquí.

¿Cómo analizas el éxito de la telenovela ? La verdad, es sorprendente el cariño que le tienen a la telenovela, yo lo tengo muy presente porque en las redes sociales siempre me escriben y me recuerdan a los personajes y también están muy pendientes de los actores, de lo que está pasando con nosotros. Sé del éxito que alcanzaron las tres temporadas y hasta un spin-off de la telenovela, pero, evidentemente es una historia que funcionó y que sigue funcionando.

Hace unas semanas, sin la telenovela al aire, convocaron a una gran audiencia en un centro comercial. Cuando estás al aire la gente te tiene más presente de lo que sucede cuando no te están viendo todos los días en televisión. Para nosotros fue realmente una sorpresa ver a miles en Mega Plaza para vernos, saludarnos y no estamos al aire. Hay un amor tremendo con nosotros, eso quiere decir que la novela sigue presente y que de verdad la están esperando. Para tener cuatro temporadas, es evidente que es una de las telenovelas más exitosas de los últimos años.

El género de la telenovela goza de muy buena salud. Sí, hay un público que le gustan estas historias, de hecho, incluso la comunidad peruana fuera del Perú siempre busca ver las telenovelas de su país, les gustan, las tienen presentes, son parte de su cultura. También se habla mucho de que la televisión en señal abierta tiene sus días contados, yo creo que todavía falta muchísimo para que realmente suceda eso. La gente sigue viendo sus contenidos, todavía los disfrutan.

Alma y León, la pareja protagónica de una historia que sigue capturando al público.

Es básico que un elenco se lleve bien para que proyecten química en las pantallas. El cariño entre nosotros sigue estando ahí, es como si no hubiese pasado el tiempo. Obviamente, son tantos años trabajando juntos todos los días, que ya incluso sabemos cuando el otro está de mal humor, o no está muy hablador, o sea, ya nos conocemos. Esa relación te ayuda a que evidentemente la dinámica del trabajo fluya mucho mejor. Hay un ambiente muy bonito en “Del Barrio..”, es como una familia, trabajas muy cercano con la gente, entonces sí, yo me siento en mi casa.

Luz es ahora una adolescente, enfrentarán nuevos conflictos en la historia. Evidentemente sigue la familia. Ahí estarán Yolanda, Ciro, León, Luz, Joaquín, Alma, pero también llegan personajes para renovar la historia y se van a resolver dudas que siempre quedaron en las anteriores temporadas de las que nunca se hablaron, además está evidentemente el desarrollo del personaje de Naima (Luz) que ya es una adolescente. Eso traerá nuevos retos para los padres y para los chicos, empiezan a atravesar tantos cambios que a veces ni siquiera entienden qué es lo que les está pasando.

¿Y vas con frecuencia a Venezuela? No, yo vivo en México hace casi nueve años, y no he ido a Venezuela, me gustaría regresar en algún momento, pero no he ido, ni siquiera de visita pues mi familia tampoco está ahí. No ha sido una prioridad volver, pero eso ya vendrá.