La exmodelo Vanessa Tello se casó por civil con su ahora esposo este jueves diecinueve de enero en la Municipalidad de Surco.

A través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality compartió imágenes y videos de la íntima ceremonia celebrada junto a su familia y amigos cercanos.

Asimismo, la también nutricionista publicó un post con un romántico mensaje agradeciendo a sus seres queridos por haberla acompañado en su día especial.

“Ayer fue un maravilloso día para agradecer por mi vida, mi familia y cada paso que la vida me permite dar. Qué lindo es sentir tanto cariño, amor y tan buena energía de todas las personas que nos rodean. Quiero que sepan que, estoy recibiendo con los brazos abiertos toda esta lluvia de bendiciones. Gracias Dios y bendice siempre nuestra unión familiar”, escribió.

Vanessa Tello reveló que ayuda a bajar de peso a algunos chicos reality

“Mi hija tiene 10 meses, es una faceta feliz y me va bien. ¿Un bebé más? Ahorita todavía no quiero. Deseo disfrutar a mi pequeña. Ella me cambió la vida, pero para nada mal ni radical”, señaló Vanessa Tello.

Asimismo, la modelo sostuvo que ser nutricionista le ha traído muchas satisfacciones. “Tengo mi consultorio y muchos chicos reality han ido a verme. No puedo decir quiénes, pero a los que no han ido los invito a visitarme”, reveló tras lanzar la marca de nueces y semillas NatuChips.

Asimismo, contó que se sorprende que aún la gente la recuerde como la ‘Chica de la sombrilla’ por el comercial que protagonizó para una conocida empresa de telefonía.

