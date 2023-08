Vanessa Terkes no pudo evitar ser consultada sobre si Gisela Valcárcel la había vetado de su programa “El Gran Show” por aparentes “celos” a Roberto Martínez, quien fue su expareja por varios años. Y es que la artista dejó entrever en el programa “Café con la Chévez”, que con la popular ‘Señito’ nunca hubo, ni habrá una buena relación por el simple hecho de haber sido novia de uno de sus exesposos.

“No sé. Con Gisela nunca se sabe. Es difícil leerla, algo trae (...) Cuídense de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo. La verdad es que yo no la conozco del todo, no es mi amiga tampoco, pero no creo que sea una santa que reza todos los días y que hace el bien todo el tiempo” , comenzó diciendo Vanessa para Trome.

No obstante, la actriz reconoció que no volvería a bailar en algún programa conducido por Gisela Valcárcel, ya que sabe que prefiere “invertir mejor su tiempo”.

Por otra parte, recordemos que en el 2011, Vanessa Terkes fue una de las sorpresas del reality de Gisela. Sin embargo, ahora la actriz reveló que le pusieron trampas en el programa.

“Me hace como que la guerra porque Leslie Shaw y yo teníamos un desafío, pero los pasos de la práctica no eran los mismos que los del disco. Yo me voy a eliminación y ya después les digo a la producción que era injusto, y ellos me dicen: ‘Ya pues, Vanessa, esto se llama el Gran Show, no el gran concurso de baile, te van a poner trampas’”, expresó.

