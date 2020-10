Vanessa Terkes dio una entrevista para el programa “Magaly TV: La firme” y comentó acerca de su expareja George Forsyth. La también actriz descartó tener una amistad con el alcalde de La Victoria.

Vanessa junto a la reportera visitaron el distrito de La Victoria y señaló tener bonitos recuerdo de ese lugar; sin embargo, dejó en claro que no mantendría un acercamiento con George porque prefiere “que las cosas que están en el pasado se queden en el pasado y vivir hacia el futuro”.

En otro momento, Vanessa se refirió a las cualidades que debe tener el próximo hombre que quiera conquistar su corazón. “Un chico sincero, bueno, cariñoso. Ya no lo busco guapo”, dijo entre risas.

Días atrás, el burgomaestre visitó el programa de Magaly Medina y habló de su relación con Vanessa, con quien estuvo casado durante ocho meses.

“Lo que sí puedo decir es que nos casamos muy enamorados. Yo no me casé con bienes separados y me casé por iglesia... estaba enamorado y mis padres nunca se han separado y yo jamás me había visto en ese camino”, contó.

“Fue algo que considero que fue duro para todos porque nos casamos ilusionados... creo que simplemente no funcionó. A Vanessa (Terkes) le deseo lo mejor”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

George Forsyth bailó Hawái y 4K

George Forsyth bailó Hawái y 4K (Magaly TV La Firme/ATV)