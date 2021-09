La noche de este sábado en “Reinas del Show”, Vania Bludau reveló algunos detalles de su ruptura con Frank Dello Russo, el abogado norteamericano con el que se comprometió en 2018 y con el que estuvo a punto de casarse.

En una nota que se emitió antes de su presentación en el reality, la modelo contó que terminar su relación no fue lo que más le dolió, sino el hecho de que él no se diera cuenta que no usó su anillo de compromiso por tres meses.

“Mi plan ya estaba encaminado y era casarme y al siguiente año tener hijos y ya, la familia... Teníamos todo (pasar casarse), pero no. El retornar el anillo no fue lo doloroso. Yo no usaba por tres o cuatro meses antes de termi nar y él no se dio cuenta”, reveló.

Y luego recalcó: “Nada de lo que me ha pasado me ha matado y de amor nadie muere y siempre uno tiene que darse una oportunidad. Mirar hacia atrás no sirve de nada. Quiérete a tí misma para que llegue alguien que valga la pena”.

Cabe señalar que la segunda temporada 2021 de “Reinas del Show” se caracteriza por tener un nuevo formato y reglas. Las participantes deben enfrentarse en un versus constante para lograr asegurar un cupo en el reality de baile.

Esta semana, además del jurado compuesto por Morella Petrozzi, Santi Lesmes, Tilsa Lozano y Adolfo Aguilar, está también el panel de comentaristas denominados los “Especialistas del Show” conformado por Ethel Pozo, Janet Barboza y Julio Zevallos.

